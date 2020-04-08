Глава финкомитета Рады: Дефолт – это не выход. Кредиты все равно придется выплатить

И при этом, платить придется "значительно больше", говорит Гетманцев

Даже в случае объявления дефолта, Украина должна будет платить по кредитам.

Об этом в интервью LB.ua рассказал глава финкомитета Верховной Рады и нардеп от "СН" Даниил Гетманцев.

"Ни одна страна в мире не заканчивала дефолт на лучших условиях, чем были до него. Хотим мы этого или нет, нам необходимо выплачивать по долгам даже в случае технического дефолта", – говорит Гетманцев.

И при этом, говорит депутат, выплачивать придется "значительно больше".

В пример он привел события 2015 года и реструктуризацию госдолга, которую провела тогдашний министр финансов Наталья Яресько.

"Мы должны теперь вернуть в разы больше, чем был долг на момент реструктуризации. Поэтому дефолт – это не выход, это не решение вопроса, как и реструктуризации долгов", – говорит нардеп.

"Все наши долговые обязательства – это система. Они между собой так или иначе связаны. Если мы допускаем технический дефолт по одному обязательству, дефолт возникает и по другому", – объясняет он.

Тем не менее, Гетманцев уверен, что дефолта в Украине не будет: "У нас достаточно ресурсов, чтобы до конца прожить этот год, даже учитывая те долги, которые нам необходимо погасить".

Как ранее сообщал Фокус:

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что оснований для реструктуризации госдолга нет. "Украина к потенциальному кризису подходит более подготовлена, чем в 2008 году", – заявил он.