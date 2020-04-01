Госбюджет в первом квартале 2020 года недополучил 27,6 млрд гривен

В марте доходы были на 10,4% меньше плана — лучше, чем в январе, но хуже, чем в феврале

В марте госбюджет Украины был недовыполнен по доходам на 10,4%, или на 10,2 млрд гривен, а за первый квартал – на 11,6%, или 27,6 млрд гривен.

Данные опубликованы на сайте Государственной казначейской службы.

Доходы госбюджета за март составили 87,9 млрд гривен, когда планировались 98,1 млрд гривен, а за квартал – 210,7 млрд гривен при плане в 238,3 млрд гривен.

Объем налоговых поступлений (сальдо) – 51,4 млрд грн, что на 8,1% больше, чем в марте-2019, но на 5,8% меньше плана (при этом возмещение НДС уменьшилось на 15,5% – до 10,6 млрд грн).

Объем таможенных поступлений – 24,6 млрд грн, что на 10,8% меньше, чем в марте-2019, и на 18,8% меньше плана.

Напомним, доходы госбюджета за январь 2020 года составили 50,7 млрд грн, (на 21,5% меньше плана), а в феврале – 71,6 мрлд грн (на 4,7% меньше плана).

31 марта Рада не поддержала изменения в бюджет-2020, которые предполагали сокращение доходной части на 122,9 млрд грн при увеличении расходов на 79,2 млрд грн. Кабмин планирует в ближайшие дни доработать изменения и снова подать их на утверждение в парламент.

Как ранее сообщал Фокус:

27 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что МВФ готов выделить Украине по расширенной программе помощи 8 млрд долларов в случае принятия закона о рынке земли и невозврате банков прежним владельцам. По его словам, в противном случае стране грозит сильный спад экономики и даже дефолт.

Во время внеочередного заседания 30-31 марта Верховная Рада приняла закон о рынке земли и в первом чтении проголосовала за "антиколомойский законопроект".