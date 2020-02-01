В январе план поступлений в украинский бюджет не выполнен, – Минфин

Госбюджет в январе недополучил четверть доходов

В январе 2020 года в Украине не выполнен план поступлений в общий фонд государственного бюджета.

Об этом сообщили в Министерстве финансов.

В частности, доходы госбюджета за первый месяц года составили 42,6 млрд грн (1,7 млрд долларов), что на 13,8 млрд грн (550 млн долларов или 24,5%) меньше планового показателя на этот месяц.

"Главной причиной недовыполнения доходов стали существенные изменения макроэкономических показателей по сравнению с прогнозом правительства, утвержденным в октябре 2019 года", – говорится в сообщении.

В числе показателей, которые повлияли на поступления в бюджет, в Минфине указали обменный курс гривны (расчетный был 27 грн/долл, средний в январе – 24,1 грн/долл), а также ниже расчетных объем импорта и цену на газ.

Министр финансов Оксана Маркарова в Facebook, комментируя такие данные, указала, что "недовыполнение росписи 13,8 млрд в большей степени в соответствии с объективными и существенными изменениями макропоказателей. При этом все расходы проведены".

Как ранее сообщал Фокус:

14 ноября Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2020 год.

2 декабря закон о госбюджете на 2020 год передан на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

11 декабря президент Владимир Зеленский подписал государственный бюджет на 2020 год.