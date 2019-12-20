Бюджет-2019 не будет выполнен по доходам, – Маркарова
2019-12-20 12:11:15
"Оно существенное для нас, поэтому мы вынуждены принимать меры", – заявила министр
Закон "О государственном бюджете Украины на 2019 год" не будет выполнен по доходам.
Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова, передает УНИАН.
"Да, у нас будет небольшое недовыполнение в этом году. Оно существенное для нас, поэтому мы вынуждены принимать меры. Смотреть за тем, чтобы все расходы были подтверждены и соответствовали тем приоритетам, которые заложены в бюджете и в программе правительства", – сказала она.
"Остановки платежей по защищенным статьям не было, нет и не будет. Все зарплаты, социальные расходы, пенсии, медикаменты как оплачивались своевременно, так и оплачиваются день в день", – добавила она.
Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук поручил Минфину до конца текущего бюджетного года остановить проведение Госказначейством платежей и регистрации бюджетных обязательств по расходам.
Сделано это с целью недопущения роста дефицита госбюджета.
Как ранее сообщал Фокус:
- 14 ноября Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2020 год.
- 18 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект госбюджета на 2020 год. В Кабмине говорили, что пересмотрят его основные показатели после утверждения обновленного макропрогноза.
- 2 декабря закон о госбюджете на 2020 год передан на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.
- 11 декабря президент Владимир Зеленский подписал государственный бюджет на 2020 год.