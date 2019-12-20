Бюджет-2019 не будет выполнен по доходам, – Маркарова

"Оно существенное для нас, поэтому мы вынуждены принимать меры", – заявила министр

Закон "О государственном бюджете Украины на 2019 год" не будет выполнен по доходам.

Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова, передает УНИАН.

"Да, у нас будет небольшое недовыполнение в этом году. Оно существенное для нас, поэтому мы вынуждены принимать меры. Смотреть за тем, чтобы все расходы были подтверждены и соответствовали тем приоритетам, которые заложены в бюджете и в программе правительства", – сказала она.

"Остановки платежей по защищенным статьям не было, нет и не будет. Все зарплаты, социальные расходы, пенсии, медикаменты как оплачивались своевременно, так и оплачиваются день в день", – добавила она.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук поручил Минфину до конца текущего бюджетного года остановить проведение Госказначейством платежей и регистрации бюджетных обязательств по расходам.

Сделано это с целью недопущения роста дефицита госбюджета.

Как ранее сообщал Фокус:

14 ноября Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2020 год.

18 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект госбюджета на 2020 год. В Кабмине говорили, что пересмотрят его основные показатели после утверждения обновленного макропрогноза.

2 декабря закон о госбюджете на 2020 год передан на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.