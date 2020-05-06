Счетная палата в 2019 году выявила нарушений на 50 млрд грн

Счетная палата в 2019 году проверила 602 объекта и установила нарушений и недостатков на общую сумму почти в 50 млрд грн. Об этом сообщил председатель палаты Валерий Пацкан.

"За прошлый год объем проверенных средств составил 763 млрд грн. Начиная с 2010 года – это самый большой показатель. Сумма нарушений, которую установили наши аудиторы, в 2,9 раза превышает ту, которая была обнаружена в 2018 году", – сказал он.

65% выявленных нарушений (32,1 млрд грн) – нарушение бюджетного законодательства, 30% (14,7 млрд грн) – неэффективное использование средств, остальное – нарушения и недостатки при администрировании доходной части госбюджета.

Пацкан отметил, что Счетная палата не только выявляет, но и указывает на причины неэффективного использования средств, дает рекомендации. По его словам, к этим рекомендациям прислушиваются. Из рекомендаций, выданных аудиторами в 2018 и 2019 годах, до конца 2019 года полностью или частично выполнено 76%. Предыдущий показатель был 62%.

Отчет Счетной палаты опубликован на ее официальном веб-сайте.

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