В МВФ поддерживают увеличение Украиной дефицита госбюджета в 3 раза

МВФ готов увеличить размер денежной поддержки Украины

В Международном валютном фонде поддерживают изменения в украинский госбюджет на 2020 год, которыми увеличили дефицит бюджета втрое: до почти 300 млрд грн (11,02 млрд долларов).

Об этом сообщил директор европейского департамента МВФ Пол Томсен, пишет hromadske.

"Украина сильно пострадала от пандемии. Правительство принимает меры, которые вызывают очень серьезное увеличение бюджетного дефицита. Мы полностью это поддерживаем", – сообщил Томсен.

Он заявил, что МВФ готов увеличить размер денежной поддержки Украины на период карантина и кризиса, но для этого Украине нужно выполнить последние требования.

В частности, последним невыполненным требованием МВФ остается принятие так называемого банковского законопроекта, который должен урегулировать вопрос выведенных с рынка (например, национализированных) банков. К этому законопроекту нардепы подали более 16,5 тысяч поправок с целью затянуть его рассмотрение.

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