В МВФ поддерживают увеличение Украиной дефицита госбюджета в 3 раза
2020-04-16 12:41:00
МВФ готов увеличить размер денежной поддержки Украины
В Международном валютном фонде поддерживают изменения в украинский госбюджет на 2020 год, которыми увеличили дефицит бюджета втрое: до почти 300 млрд грн (11,02 млрд долларов).
Об этом сообщил директор европейского департамента МВФ Пол Томсен, пишет hromadske.
"Украина сильно пострадала от пандемии. Правительство принимает меры, которые вызывают очень серьезное увеличение бюджетного дефицита. Мы полностью это поддерживаем", – сообщил Томсен.
Он заявил, что МВФ готов увеличить размер денежной поддержки Украины на период карантина и кризиса, но для этого Украине нужно выполнить последние требования.
В частности, последним невыполненным требованием МВФ остается принятие так называемого банковского законопроекта, который должен урегулировать вопрос выведенных с рынка (например, национализированных) банков. К этому законопроекту нардепы подали более 16,5 тысяч поправок с целью затянуть его рассмотрение.
Как ранее сообщал Фокус:
- 27 марта президент Владимир Зеленский заявил, что МВФ готов выделить Украине по расширенной программе помощи 8 млрд долларов в случае принятия закона о рынке земли и невозврате банков прежним владельцам. По его словам, в противном случае стране грозит сильный спад экономики и даже дефолт.
- Во время внеочередного заседания 30-31 марта Верховная Рада приняла закон о рынке земли и в первом чтении проголосовала за "антиколомойский законопроект".
- Ко второму чтению к законопроекту подали 16 тыс. правок, больше всего – Антон Поляков. Позже Поляков заявил, что может отозвать часть из них, если будут выполнены три его условия.
- МВФ предоставит Украине транш в течение трех недель после принятия "антиколомойского" законопроекта. Об этом сказал глава фракции "СН" Давид Арахамия.