Кредитные каникулы в теории и на практике: что делать с долгами во время карантина

После объявления карантина в Украине многие бизнесы оказалась под запретом, а их работники лишились средств к существованию. Тем временем арендная плата и платежи по кредитам продолжают начисляться. Как быть с арендой, Фокус уже выяснил в одной из предыдущих публикаций. В этом материале мы разбирались, как работают кредитные каникулы в теории и на практике.

Штрафы за просроченную задолженность отменили

В соответствии с требованием закона, на период действия карантина в Украине отменили штрафные санкции за просроченную задолженность и повышение процентных ставок по кредитам. Запрет распространяется не только на банки, но и на любые другие финансовые учреждения, которые кредитуют население. Соответствующие положения содержатся в Законе №540-IX от 30.03.2020 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни".

"Фактически это означает, что заемщик действительно может не платить очередные транши по кредитным обязательствам, и его за это не накажут, – объясняет Елена Сукманова, партнер юридической фирмы Sayenko Kharenko. – Однако эти самые кредитные обязательства, накопившиеся в период действия карантина, заемщику никто не спишет автоматически и их рано или поздно придется погасить".

Кредитные каникулы на усмотрение банков

Упомянутый закон не обязывает кредиторов предоставлять заемщикам кредитные каникулы. По словам Анны Деревянко, исполнительного директора Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), Нацбанк дал банкам рекомендации относительно реструктуризации кредитов, но финальное решение этого вопроса остается за финучреждениями.

"Несмотря на то что введение карантинных кредитных каникул не является обязательным для банков Украины, крупнейшие из них прислушались к рекомендациям НБУ и в некоторой степени смягчили долговое бремя для предпринимателей и физических лиц, – говорит Владимир Пищида, адвокат компании по обслуживанию инвестиций Investment Service Ukraine. – Как правило, должников освобождают от уплаты тела кредита на время действия ограничительных мер в государстве, оставляя в силе ежемесячную выплату процентов".

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Далеко не все клиенты банков могут рассчитывать на такое послабление. "Так называемые кредитные каникулы распространяются исключительно на заемщиков, столкнувшихся с финансовыми трудностями из-за ограничительных мероприятий и которые по состоянию на 1 марта 2020 года обслуживали договора без просрочек и каких-либо других проблемных вопросов", – объясняет Олег Онищенко, младший юрист практики разрешения споров АО JUSCUTUM. То есть воспользоваться карантином, чтобы не платить по кредиту, не пострадавшему бизнесу вряд ли удастся, равно как и списать на карантин застарелые проблемы с платежной дисциплиной.

Зачастую о кредитных каникулах с финучреждениями приходится договариваться индивидуально

Елена Сукманова рекомендует заемщикам не ждать возникновения проблемы, а начинать диалог с банком заранее, если в дальнейшем предвидятся возможные сложности.

"Нужно четко подготовить аргументацию, почему именно вам должны предоставить какие-то преференции, как именно вы финансово пострадали и какой прогноз, письменно обратиться в банк с просьбой и провести переговоры, – детализирует Сукманова. – В завершении остается подписать дополнительное соглашение к кредитному договору и сопутствующим договорам (ипотеки, залога или поручительства), которое зафиксирует новые условия погашения кредита".

С банком можно договориться об отсрочке платежа

Опрошенные Фокусом финучреждения подтверждают, что идут клиентам навстречу. По словам Андрея Мойсеенко, заместителя председателя правления Банка Кредит Днепр, заемщик в период действия карантина может получить временное освобождение от кредитных платежей. Для этого нужно обратиться в банк и подтвердить ухудшение своего финансового состояния – потерю работы, существенное снижение доходов или приостановку бизнеса.

"Всем клиентам, обратившимся за реструктуризацией, мы разъясняем, что кредитные каникулы – это не отмена или прощение долгов, а лишь отсрочка их уплаты. Ведь банковские вкладчики рассчитывают получить свои депозиты вместе с начисленными процентами и вряд ли откажутся от них из-за того, что заемщики отказываются обслуживать свои кредиты", – рассуждает Мойсеенко.

В ПУМБ с 6 апреля запустили программу реструктуризации для клиентов, у которых есть кредиты наличными и кредиты на покупку бытовой техники. Им предоставляют кредитные каникулы на три месяца с отсрочкой платежа по телу кредита. Чтобы инициировать такую реструктуризацию, нужно оставить заявку на сайте банка. На следующий день клиент получает уведомление о реструктуризации и размер нового уменьшенного ежемесячного платежа.

Бизнес-клиентам, на которых существенно повлияло введение карантина, ПУМБ предложил реструктуризацию платежей по кредитам с помощью переноса погашения тела и процентов на следующие 3-6 месяцев равными частями.

В Ощадбанке тоже прислушались к рекомендации НБУ. В частности, предприниматели в этом финучреждении могут воспользоваться отсрочкой платежей по телу займа в форме невозобновляемой линии или срочного кредита. Такое послабление предоставляется на срок до трех месяцев.

Среди клиентов Ощадбанка этой возможностью уже воспользовались предприятия, работающие в сфере машиностроения, строительства, гостиничного и ресторанного бизнеса, развлечений, торговли, продажи и производства автомобилей, металлургии, туризма и международных пассажирских перевозок.

ТАС24 Бизнес предлагает предпринимателям кредитные каникулы на три месяца. По словам Сергея Бочарова, руководителя ТАС24 Бизнес, заместителя председателя правления ТАСКОМБАНКА, в первую очередь этой программой могут воспользоваться клиенты, которые ведут деятельность, запрещенную на время карантина Кабмином, – гостинично-ресторанный бизнес, пассажирские перевозки и т. п.

В ТАС24 Бизнес кредитные каникулы дают по запросу, если предоставленные документы доказывают, что бизнес клиента пострадал от ограничений, связанных с карантином. "Мы очень взвешенно подходим к этому вопросу и не готовы предоставлять льготы тем, кто может справиться со своими обязательствами", – заключает Сергей Бочаров.

По словам собеседника, около 60% клиентов ТАС24 Бизнес продолжают обслуживать свои кредиты и не имеют проблем с просрочкой. В составе остальных 40% – клиенты, которые были вынуждены приостановить деятельность или столкнулись со значительной потерей оборотов.

Действие карт продлили, кредитки облегчили

С наступлением карантина банки постарались максимально перевести клиентов на дистанционное обслуживание и минимизировать возможные визиты в отделения. С этой целью банки автоматически продлили действие карт, срок которых истекает в марте, апреле и мае.

"Такими картами клиенты смогут пользоваться до 1 июля включительно, – рассказывает о практике своего банка Дмитрий Полищук, директор департамента по продуктам розничного бизнеса ПУМБ. – Клиентам при этом ничего не нужно делать. Зайти и переоформить карту можно будет по окончании карантина". Аналогичное продление срока действия пластиковых карт также подтвердили в Ощадбанке.

Держателей кредитных карт также коснулись карантинные послабления. Например, в Ощадбанке отменили обязательный платеж в размере 5% от суммы использованного кредитного лимита. Это послабление действует весь период карантина и дополнительно 30 дней после его завершения. Как объяснили в Ощадбанке, платеж по всем кредитным картам отменяется автоматически и специально обращаться в финучреждение клиентам не нужно.

В ПУМБ, по информации Дмитрия Полищука, с 30 марта для почти 600 тыс. активных пользователей кредитных карт автоматически подключили кредитные каникулы на три месяца. В этот период клиенты могут не погашать задолженность по телу кредита, а выплачивать только проценты. Благодаря этому платежная нагрузка для клиентов уменьшилась примерно вдвое.

"Доступные кредиты 5-7-9%" расширили

Незадолго до объявления карантина, в феврале, в Украине с особым пафосом запустили программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса "Доступные кредиты 5-7-9%". В рамках этой программы небольшим предприятия или физлицам-предпринимателям предлагали средства на срок до пяти лет на развитие бизнеса – покупку техники, оборудования, ремонт помещений и т. п.

После объявления карантина целевая группа программы – малый и средний бизнес – оказались в особенно тяжелой ситуации. Многие из-за введенных ограничений попросту не могут вести деятельность и обслуживать задолженность.

В связи с этим Кабмин утвердил расширение программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Как отмечает Анна Деревянко, теперь речь идет как о выдаче новых кредитов, так и о рефинансировании действующих займов с нулевой процентной ставкой на один год. Кроме того, расширился перечень целей, на которые могут выдаваться кредиты, и предприятия могут получить средства на производство лекарственных средств и оборудования, на покрытие постоянных расходов (выплату зарплаты, налогов, коммунальных платежей).

Кредитная история под вопросом

Многие добросовестные граждане и предприниматели опасаются, что, воспользовавшись какими-либо послаблениями от банка в период карантина, они запятнают свою кредитную историю и в будущем могут столкнуться с проблемами при получении новых займов. Однако в опрошенных банках уверяют, что подобные страхи не обоснованы.

"Все решения, которые были приняты банком в период действия карантина и снижают финансовую нагрузку на клиентов-заемщиков, не будут отображаться на кредитной истории наших клиентов", – подтвердили Фокусу в Ощадбанке.

Однако это в первую очередь касается тех, кто попал под действие кредитных каникул автоматически или обратился в банк с соответствующей просьбой и добился положительного решения. "Все, кто получил кредитные каникулы, в дальнейшем могут рассчитывать, что порядок рассмотрения их заявок на кредиты не будет изменен, – говорит Сергей Бочаров. – Но есть также категория клиентов, которые умышленно или неумышленно допускают просрочки. Хоть на сегодня мы и не начисляем им штрафы и пеню, такие действия клиентов негативно влияют на их кредитную историю".

Карантин не вечен. И через какое-то время и граждане, и предприниматели начнут задумываться о новых больших приобретениях или расширении деятельности. Чтобы отказ финучреждения в кредите не стал неприятным сюрпризом, сегодня не стоит пускать ситуацию на самотек. "Чтобы не испортить свою кредитную историю, мы рекомендуем всем заемщикам обращаться в банк сразу, как только возникает проблемная ситуация, которая может повлиять на возможность своевременно осуществлять платежи по кредиту", – заключает Виктор Харковец, руководитель по микрокредитованию ПУМБ.