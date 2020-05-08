Нацбанк выдал банкам долгосрочные кредиты рефинансирования на 2,4 млрд грн

8 мая Национальный банк Украины выдал банкам 2,4 млрд грн кредитов рефинансирования на срок от года до пяти лет на дебютном тендере. Об этом сообщил глава Нацбанка Яков Смолий, передает Интерфакс-Украина.

"Сегодня прошел первый тендер, где банки получили 2,4 млрд грн на разные сроки от одного года до пяти лет. Это первый тендер и мы будем его проводить каждый месяц", – сказал он во время выступления на заседании комитета Верховной Рады по вопросам финансов. При этом он не назвал получившие рефинансирование банки.

30 апреля НБУ уже выдал банкам краткосрочных кредитов рефинансирования (сроком до 85 дней) на сумму 6,9 млрд грн под 8% годовых.

Значительная часть рефинансирования, вероятно, будет выделена госбанкам, которые потратят его на финансирование госкомпаний. Так, в начале марта набсовет Укрэксимбанка уже расширил лимит на привлечение рефинанса от НБУ до 20 млрд грн. Почти такую же сумму (19,3 млрд грн) госбанк планирует выделить Укравтодору на финансирование строительства дорог. Первый транш в размере уже был предоставлен, путем покупки облигаций корпорации на 5,78 млрд грн. Всю сумму прогарантирует государство.

Таким образом, как считают эксперты, НБУ решил включить "печатный станок" для поддержания экономики.

Напомним, закон "О Национальном банке Украины" от 2015 года запрещает НБУ предоставлять кредиты в национальной и иностранной валюте, как прямо, так и опосредованно через другое юридическое лицо на финансирование расходов госбюджета Украины. Также Закон запрещает НБУ покупать на первичном рынке ценные бумаги, эмитированные Кабмином. Поэтому единственным законным путем остается выкуп ценных бумаг у банков.

Как ранее сообщал Фокус:

Международный валютный фонд ожидает, что ВВП Украины в 2020 году сократится на 7,7% из-за коронавируса. Это больше чем в 2014 году, но меньше чем в 2015-м.