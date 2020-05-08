Минус 190 млрд рублей. Названы потери бюджета России в мае от падения цены на нефть
Из-за падения цен на нефть российский бюджет в мае недополучит 190,1 млрд руб. нефтегазовых доходов, прогнозирует Минфин РФ. По сообщению газеты "Ведомости", в апреле потери ожидались в размере 56 млрд руб., но они составили 59 млрд руб. За весь 2020 год доходы бюджета будут примерно на 4 трлн руб. меньше, чем планировалось, в том числе минус 1,5 трлн нефтегазовых доходов.
В бюджете на 2020 год заложена цена на нефть в $42,45 за баррель, но с марта котировки нефти Urals начали падать. В апреле средняя цена была чуть выше $16, а в начале мая выросла до $24,7.
По бюджетному правилу РФ нефтегазовые доходы при цене нефти выше базовой ($42,4 за баррель) идут в Фонд национального благосостояния (ФНБ), при цене ниже – Центробанк продает валюту из фонда для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов. В апреле на это будет направлено 193,1 млрд руб., сообщил Минфин, ежедневно ЦБ будет продавать валюту на $150 млн. В апреле из ФНБ было продано около $1 млрд.
Как ранее сообщал Фокус:
- 1 апреля закончилось действие предыдущего соглашения между Россией и Организацией стран – экспортеров нефти об ограничении добычи нефти (так называемая сделка ОПЕК+).
- Переговоры о его продлении закончились провалом 6 марта. Тогда Саудовская Аравия требовала уменьшения лимитов на добычу нефти, а РФ согласна была сохранить их только на текущем уровне и только на три месяца.
- Ппосле стремительного падения цен на нефть Россия отказалась от планов по наращиванию добычи нефти и выразила готовность к переговорам. Посредником между РФ и Саудовской Аравией стал президент США Дональд Трамп.
- Новое соглашение ОПЕК+, которого удалось достичь 12 апреля, будет действовать до 30 апреля 2022 года, его продление обсудят в декабре 2021-го. Согласно договоренностям 23-х стран, в мае-июне 2020 года снижение нефтедобычи составит 9,7 млн баррелей в сутки, с июля до конца 2020 года – 7,7 млн баррелей, с конца 2020-го до мая 2022-го – 5,7 млн баррелей. База для отсчета квот на добычу – октябрь 2018 года.
- Президент США Дональд Трамп назвал прекрасной сделку ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти и поблагодарил президента РФ Владимира Путина и короля Саудовской Аравии за достижение договоренностей.