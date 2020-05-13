Законопроект "О внутреннем водном транспорте" в случае принятия легализует теневые схемы добычи песка на Днепре, – Вадатурский

Лоббисты закона «О внутреннем водном транспорте», который был принят в первом чтении, хотят легализовать теневые схемы добычи песка при дноуглублении Днепра. Об этом в интервью изданию «Латифундист» заявил генеральный директор компании «Нибулон» Алексей Вадатурский.

«Мало того, что разрешается в любом месте без каких-либо разрешений добывать песок, еще и государство за это доплачивает, а реализация песка осуществляется компанией, которая его и добывает. Это антигосударственная позиция. В противовес этому — позиция нашей компании: для возможности осуществления дноуглубления Южного Буга, мы прошли долгий путь, получили все необходимые разрешения и согласования во всех инстанциях», - отметил он.

По словам Вадатурского, законопроект предлагает без любых согласований в том числе и с экологами, общественностью, местными органами власти, жителями городами и сел выполнять дноуглубление и складировать грунты в любом месте, где захотят.

«Это экологическая катастрофа для Днепра. Отдельная история с р. Припять, из которой радиационный песок в будущем еще и в строительство столицы будут использовать», - подчеркнул он.

Как отметил Вадатурский, на всех заседаниях с участием министра инфраструктуры Владислава Криклия, главы транспортного комитета Верховной Рады Юрия Киселя, членов транспортного комитета, на встречах в разных комитетах Верховной Рады он акцентировал внимание на недостатках проекта закона «О внутреннем водном транспорте» в существующей редакции.

«Я объяснял, что речь идет не об интересе нашей компании, а об интересах Украины в целом. Я открыто высказал свое негативное отношение к законопроекту, который направлен против народа Украины, против Украины как государства и против развития украинского судостроения, который уничтожит украинский флаг на украинских реках», - резюмировал бизнесмен.

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры Украины во главе с Владиславом Криклием заставляет предпринимателей платить одни из самых высоких портовых сборов в мире. В украинских портах судовладельцы вынуждены оплачивать сразу семь налогов.