"Экономика без транспорта не работает": в центре Киева автоперевозчики вышли на массовый митинг

Водители требуют возобновить междугородние перевозки

Сегодня, 13 мая, в центре Киева проходит митинг автоперевозчиков с требованием отмены запрета на междугородние перевозки. Акция началась на Европейской площади, где собралось около 50 пассажирских автобусов. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

На автобусах размещены плакаты с требованиями "Восстановите работу рынков и транспорта", "Экономика без транспорта не работает", "Нашу работу отдали нелегалам" и "Восстановите автобусные сообщения".

Все фото: Радио Свобода и Политика страны

Полиция ограничила проезд по ул. Грушевского вдоль здания Кабинета Министров. Ранее там протестовали представители малого и среднего бизнеса, требуя ослабления карантина. Сейчас правительственный квартал полностью закрыт для автомобильного движения, порядок обеспечивают патрульные и Нацгвардия.

До десяти утра митингующие были в автобусах, а потом подошли к Кабмину. Всего их около трех сотен.

Фото: РИА Новости

"Ресторан "Велюр" Николая Тищенко работает, парламентарии все работают, а перевозчики должны сидеть дома. Мы требуем разрешить работать как внутренним перевозчикам, так и международным. Нужно работать и поднимать экономику. Надеемся, что правительство нас услышит. Мы готовы начинать работать уже сегодня", - заявил Павел Кулик, начальник автоколонны в автобусном автопарке.

"В Европе работают международные и внутренние перевозки, почему в Украине ничего не работает. Уже нет сил ждать, силы заканчиваются вместе с едой и деньгами. Мы требуем от правительства дать нам возможность работать. Почему нелегальные перевозчики, которые берут в четыре раза больше и не платят налоги могу сейчас работать, а легальные предприниматели должны сидеть дома. Под Кабмин я пришёл в надежде, что нас услышат и дадут возможность работать и зарабатывать", - отметил еще один участник акции.

Протестующие перевозчики под Кабмином озвучили свои требования:

1. Возобновление внутренних и международных перевозок.

2. Запретить на рынке пассажирских перевозок транспортные средства до девяти человек, так как они в основном работают нелегально.

3. Кредитование и государственную поддержку перевозчиков.

В то же время восстановление работы метро и междугородних перевозок пока невозможно. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде.

"К сожалению метро, пригородные и междугородние перевозки способствуют очень быстрому распространению болезни и делают невозможным локализацию эпидемии методами адаптивного карантина", - отметил премьер.

Возобновление транспортного сообщения в прежнем виде, по его словам, будет возможно только на третьем этапе выхода из карантина (он наступит, когда в течение 10 дней количество выздоровевших будет как минимум вдове превышать новые случаи заболевания). В таком случае сначала разрешат пригородные перевозки, потом междугородние и в конце метро

"Сейчас это однозначно приведет к вспышке, которая вернет страну назад к началу карантина, который уже привел к падению в экономике, и кризисам, с которыми мы будем справляться до конца года", - заявил премьер.

Как ранее писал Фокус:

6 мая под Кабмином собирались участники акции под названием "Карантин убивает". Они требовали не препятствовать предпринимательской деятельности введенными карантинными мерами.