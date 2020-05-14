Налоговики насчитали почти 1 200 киевлян с миллионным доходом

В Украине согласно декларациям за прошлый год насчитывается 3 150 граждан, доход которых превысил миллион гривен. Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы.

"Доходы в сумме более миллиона гривен задекларировали 3 150 граждан, которым определяется к уплате 393 млн гривен налога и более 47 млн гривен военного сбора", – говорится в сообщении.

При этом больше всего миллионеров в Киеве – почти 1 200 человек.

В Харьковской и Днепропетровской области живут 278 и 270 миллионеров соответственно.

Самые большие суммы налоговых обязательств к уплате определено жителям Львовской области – 25 млн гривен и Киева – 23 млн из доходов, полученных за пределами Украины.

Также указано, что в течение января-апреля декларации об имущественном состоянии и доходах подали более 200 тысяч граждан. Общая сумма задекларированного дохода составила 32,1 млрд гривен.

Отметим, в Налоговый кодекс внесли изменения, которыми предусмотрено, что украинцы, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, имеют право подать декларацию за отчетный 2019 год до 01 июля 2020 года. Последний день подачи декларации – 30 июня. Налоговые обязательства должны быть оплачены до 1 октября 2020.

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