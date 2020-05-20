"Энергоатому" дешевле не продавать э/э, чем получать каждый месяц 1 млрд грн убытков, – Шмыгаль

НАЭК "Энергоатом" каждый месяц получает убытки в размере 1 млрд грн. Об этом на заседании Антикризисного энергетического штаба сообщил премьер Денис Шмыгаль.

"НАЭК каждый месяц получает убытки в минус 1 млрд грн, в связи с тем, что продает электроэнергию за полцены на балансирующем рынке. Дешевле не торговать, чем торговать в убыток", – говорит Шмыгаль.

Поэтому, задача правительства – защитить "Энергоатом". "Компании нужно дать возможность торговать по нормальным ценам", – считает глава Кабмина.

Вчера, на заседании Рады, депутаты во втором чтении проголосовали законопроект №2372 о безопасности использования ядерной энергии.

Глава энергетического комитета Рады Андрей Герус также говорил, что принятие проекта закона среди прочего позволит НАЭК "Энергоатом" привлечь на программы безопасности кредиты в размере 200 млн евро.

Как ранее сообщал Фокус:

28 апреля Минэкоэнерго утвердило новый прогнозный энергетический баланс на 2020 год, согласно которому "Энергоатом" будет производить вполовину меньше электроэнергии. Позже Денис Шмыгаль заявил, что энергетический баланс утверждался в присутствии президента Владимира Зеленского, его и председателя Комитета по энергетике и ЖКХ Андрея Геруса.

В Минэнерго поясняли, что отключают энергоблоки АЭС в связи со спадом потребления электроэнергии, поскольку атомные энергоблоки могут работать только ровным графиком – их мощность быстро изменять невозможно.

97 нардепов обратились к премьеру Денису Шмыгалю с просьбой не отключать атомные энергоблоки, ведь это, по их мнению, приведет к снижению уровня безопасности, сократит финансовые показатели "Энергоатома", а также увеличит выбросы углекислого газа.