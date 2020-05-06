По состоянию на 5 мая на атомных электростанциях Украины работает 10 из 15 энергоблоков

97 народных депутатов обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой не отключать атомные энергоблоки, что, по их мнению, приведет к снижению уровня их безопасности, сократит финансовые показатели "Энергоатома" и увеличит объемы выбросов в атмосферу углекислого газа.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на документ в распоряжении издания.

"Просим принять меры по недопущению снижения доли атомной электроэнергии в структуре ОЭС (объединенной энергосистеме, - ред.) Украины путем пересмотра показателей Прогнозного баланса электроэнергии ОЭС Украины на 2020 год" – говорится в документе.

Также народные депутаты попросили Шмыгаля предоставить расчёты и технико-экономическое обоснование пересмотра энергетического баланса Украины на текущий год.

В документе отмечается, что сокращение производства на атомных энергоблоках в пользу более дорогих производителей "зеленой" и тепловой генерации спровоцировало рост цены на электроэнергию на 13% на "сутки вперед".

Согласно пресс-релизу "Энергоатома", с 5 мая на атомных электростанциях Украины работает 10 из 15 энергоблоков, включая четыре блока на Запорожской атомной электростанции и один на Южно-Украинской АЭС.

"Нужно сокращать работу атомных энергоблоков, потому что, если мы оставим атомные блоки и при этом еще уменьшим производство на возобновляемых источниках энергии, нам пришлось бы платить и за атомную генерацию, которая избыточная, и за ограничения возобновляемых источников", - объясняла остановку атомных энергоблоков временно исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец.

Как ранее сообщал Фокус:

28 апреля Минэкоэнерго утвердило новый прогнозный энергетический баланс на 2020 год, согласно которому "Энергоатом" будет производить вполовину меньше электроэнергии.

Министр энергетики Ольга Буславец позже объяснила отключение некоторых энергоблоков АЭС по новому балансу их ремонтом и спадом сезонного потребления электроэнергии.

Ее советник Александр Трохимец также добавил, что что 3 мая этого года потребление электроэнергии упало почти на 2 ГВт – с 12,946 ГВт до 11,157 ГВт (в сравнении с 3 мая прошлого года).

Глава СБУ Иван Баканов в письме к спикеру Рады Дмитрию Разумкову отмечал, большое количество источников возобновляемой электроэнергии в Украине, которые работают по "зеленому" тарифу, несут угрозу для энергетической безопасности страны.