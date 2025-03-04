"Как никогда важно": ВРУ поблагодарила Трампа за "миротворческие усилия" и призвала к сотрудничеству

В украинском парламенте отметили, что вклад США имеет решающее значение среди международных союзников в поддержке Украины. ВРУ верит, что "миротворческие усилия" Трампа приведут к достижению мира.

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Верховная Рада Украины обратилась к президенту США Дональду Трампу и подчеркнула необходимость продолжить сотрудничество по редкоземельным ископаемым. Соответствующее обращение обнародовано на сайте ВРУ.

"От имени украинского народа Верховная Рада Украины выражает глубокую благодарность Президенту Дональду Трампу, Конгрессу Соединенных Штатов Америки и американскому народу за твердую и последовательную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за предоставленные Украине пакеты помощи по безопасности, которые способствовали стабилизации ситуации на линии фронта", — говорится в тексте.

В ВРУ отметили, что вклад США имеет решающее значение среди международных союзников в поддержке Украины.

"Мы твердо убеждены, что лидерство Соединенных Штатов на международной арене неразрывно связано с защитой идеалов свободы и демократии, соблюдением международных соглашений, надежностью в отношениях с союзниками и друзьями", — подчеркнуто в обращении.

В украинском парламенте подчеркнули, что поддержка США является "как никогда важной" для украинского народа и для обеспечения безопасности и стабильности на всем европейском континенте.

"Украинский народ стремится к миру, как никто другой в мире, и верит, что личная роль Президента Дональда Трампа и его миротворческие усилия станут решающими в скорейшем прекращении боевых действий и достижении мира для Украины, Европы и всего мира", — отметили в ВРУ.

Народные депутаты также приветствовали инициативы Дональда Трампа относительно начала переговорного процесса, направленного на обеспечение мира.

"Верховная Рада Украины подчеркивает необходимость дальнейшего развития стратегического партнерства с Соединенными Штатами Америки, в частности в сфере разведки критически важных полезных ископаемых", — отмечается в обращении.

Напомним, 3 марта лен Палаты представителей Конгресса США Брайан Фицпатрик заявил, что соглашение о редкоземельных ископаемых между Украиной и США подпишут в ближайшее время.

В этот же день в Белом доме назвали условие для подписания соглашения о редкоземельных ископаемых.