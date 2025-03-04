"Як ніколи важливо": ВРУ подякувала Трампу за "миротворчі зусилля" та закликала до співпраці

В українському парламенті наголосили, що внесок США має вирішальне значення серед міжнародних союзників у підтримці України. ВРУ вірить, що "миротворчі зусилля" Трампа призведуть до досягнення миру.

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Верховна Рада України звернулась до президента США Дональда Трампа та наголосила на необхідності продовжити співпрацю щодо рідкісноземельних копалин. Відповідне звернення оприлюднене на сайті ВРУ.

"Від імені українського народу Верховна Рада України висловлює глибоку вдячність Президенту Дональду Трампу, Конгресу Сполучених Штатів Америки та американському народу за тверду і послідовну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також за надані Україні пакети безпекової допомоги, які сприяли стабілізації ситуації на лінії фронту", — йдеться у тексті.

В ВРУ зазначили, що внесок США має вирішальне значення серед міжнародних союзників у підтримці України.

"Ми твердо переконані, що лідерство Сполучених Штатів на міжнародній арені нерозривно пов'язане із захистом ідеалів свободи і демократії, дотриманням міжнародних угод, надійністю у відносинах із союзниками та друзями", — підкреслено у зверненні.

В українському парламенті наголосили, що підтримка США є "як ніколи важливою" для українського народу та для забезпечення безпеки і стабільності на всьому європейському континенті.

"Український народ прагне миру, як ніхто інший у світі, і вірить, що особиста роль Президента Дональда Трампа та його миротворчі зусилля стануть вирішальними у якнайшвидшому припиненні бойових дій та досягненні миру для України, Європи та всього світу", — зазначили в ВРУ.

Народні депутати також привітали ініціативи Дональда Трампа щодо започаткування переговорного процесу, спрямованого на забезпечення миру.

"Верховна Рада України наголошує на необхідності подальшого розвитку стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами Америки, зокрема у сфері розвідки критично важливих корисних копалин", — наголошується у зверненні.

Нагадаємо, 3 березня лен Палати представників Конгресу США Браян Фіцпатрік заявив, що угоду про рідкісноземельні копалини між Україною та США підпишуть найближчим часом.

У цей же день у Білому домі назвали умову для підписання угоди про рідкісноземельні копалини.