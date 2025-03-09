Украина будет получать обогащенный уран для своих АЭС от Франции до 2040 года: детали (фото)

Пресс-служба "Энергоатома" указывает, что подписанное соглашение позволит получать надежные и постоянные поставки услуг по обогащению ядерного топлива для украинских АЭС сроком до 2040 года.

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Украинская компания "Энергоатом" и французская Orano объявили о подписании соглашения о предоставлении услуг по обогащению ядерного топлива до 2040 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы национального оператора.

В тексте заявления указано, что этот контракт позволит Энергоатому получать "надежные и диверсифицированные поставки услуг по обогащению для обеспечения топливом атомных электростанций Украины".

Подписание соглашения (фото: Энергоатом)

"Энергоатом продолжает усиливать энергетическую безопасность Украины. Обогащение урана — один из важных этапов в процессе изготовления ядерного топлива. Подписанное соглашение дает возможность нашему государству уверенно планировать стабильное светлое будущее, полагаясь на работу АЭС", — отметил и.о. председателя правления "Энергоатома" Петр Котин.

Он также добавил, что потребность Энергоатома в услугах по обогащению урана "будет только расти, учитывая планы Украины по наращиванию атомных мощностей".

Подписание соглашения (фото: Энергоатом)

Главный исполнительный директор Orano Николя Маес отметил, что подписанное соглашение "отражает обязательства оказывать поддержку и способствовать энергетической безопасности Европы".

"Мы гордимся тем, что сопровождаем Энергоатом в его развитии для усиления энергетической независимости Украины. Это соглашение отражает наше обязательство оказывать поддержку нашему клиенту и таким образом способствовать энергетической безопасности Европы", — заявил французский чиновник.

Ранее сообщалось, что "Энергоатом" будет экспортировать электроэнергию в Молдову. В компании отметили, что это стало возможным благодаря ежедневным аукционам, где резервируется электроэнергия из мощностей.

Впоследствии стало известно, что у США появились "новые аппетиты" в отношении Украины. В США поняли, что больших запасов редкоземельных металлов и полезных ископаемых в Украине нет, а новые требования включают доступ ко всей важной инфраструктуре.