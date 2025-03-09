Україна отримуватиме збагачений уран для своїх АЕС від Франції до 2040 року: деталі (фото)

Пресслужба "Енергоатому" вказує, що підписана угода дозволить отримувати надійне та постійне постачання послуг зі збагачення ядерного палива для українських АЕС терміном до 2040 року.

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Українська компанія "Енергоатом" та французька Orano оголосили про підписання угоди про надання послуг зі збагачення ядерного палива до 2040 року. Про це йдеться в повідомленні пресслужби національного оператора.

В тексті заяви вказано, що цей контракт дозволить Енергоатому отримувати "надійне та диверсифіковане постачання послуг зі збагачення для забезпечення паливом атомних електростанцій України".

Підписання угоди (фото: Енергоатом)

"Енергоатом продовжує посилювати енергетичну безпеку України. Збагачення урану – один із важливих етапів у процесі виготовлення ядерного палива. Підписана угода дає можливість нашій державі впевнено планувати стабільне світле майбутнє, покладаючись на роботу АЕС", – зазначив в.о. голови правління "Енергоатому" Петро Котін.

Він також додав, що потреба Енергоатома у послугах зі збагачення урану "лише зростатиме огляду на плани України щодо нарощення атомних потужностей".

Підписання угоди (фото: Енергоатом)

Головний виконавчий директор Orano Ніколя Маес відзначив, що підписана угода "відображає зобов'язання надавати підтримку та сприяти енергетичній безпеці Європи"

"Ми пишаємося тим, що супроводжуємо Енергоатом у його розвитку для посилення енергетичної незалежності України. Ця угода відображає наше зобов'язання надавати підтримку нашому клієнту і таким чином сприяти енергетичній безпеці Європи", – заявив французький чиновник.

Раніше повідомлялося, що "Енергоатом" експортуватиме електроенергію у Молдову. У компанії зазначили, що це стало можливим завдяки щоденним аукціонам, де резервується електроенергія з потужностей.

Згодом стало відомо, що у США з'явилися "нові апетити" щодо України. У США зрозуміли, що великих запасів рідкоземельних металів і корисних копалин в Україні немає, а нові вимоги включають доступ до всієї важливої інфраструктури.