Китай и США вместе "уронили" цены на нефть и фондовые рынки

Причиной такого падения стал рост напряженности в отношениях Китая и США и отказ Китая – впервые в современной истории – отказаться от установления цели по годовому росту экономики, сообщило Reuters.

На протяжении последних недель власти США регулярно обвиняют Китай в возникновении эпидемии коронавируса. А вчера власти Китая заявили, что навяжут Гонконгу новое законодательство о национальной безопасности. В ответ президент США Дональд Трамп предупредил, что Вашингтон "очень сильно" отреагирует на попытку Пекина получить больший контроль над бывшей британской колонией.

"Инвесторам вновь приходится сталкиваться с усиливающейся словесной войной между США и Китаем", – сказал Стивен Бреннок, аналитик из нефтяного брокера PVM.

Отказ же Китая от установления целевого показателя по росту ВВП инвесторы расценили как указание на то, что спрос на сырье и топливо у второго по величине потребителя нефти в мире значительно снизится. У них также возникли сомнения относительно темпов восстановления спроса после коронавирусного кризиса.

Напомним, после рекордного падения в последние недели цены на нефть медленно, но стабильно росли. Новое соглашение ОПЕК+ привело к сокращению добычи нефти, избыток предложения нефти сокращается. На прошлой неделе уменьшились запасы нефти в США.

Есть признаки роста спроса на бензин. Некоторые авиакомпании планируют вернуть вскоре вернуть часть самолетов в воздух, что означает увеличение спроса на реактивное топливо.

Трейдеры будут следить за показателями спроса в США на предстоящие длительный выходные, связанные с Днем поминовения, когда потребление бензина обычно увеличивается.

Объясняя, почему Китай отказался устанавливать цели по росту ВВП на 2020 год, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сказал: "Это объясняется главным образом тем, что из-за большой неопределенности в мировой эпидемической и торгово-экономической ситуации появились некоторые непредсказуемые факторы на пути развития нашей страны".

Власти Китая ожидают по итогам 2020 года: уровень инфляции – 3,5%, дефицит бюджета – 3,6%, уровень безработицы – 5,5%, рост оборонного бюджета на 6,6% (до 178,8 млрд долларов).

Также они хотят снизить налоговую нагрузку и снизить отчисления на социальное страхование на 350 млрд долларов. Планируется создание не менее 9 млн новых рабочих мест.

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