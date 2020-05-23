Крупнейший сервис проката автомобилей Hertz объявил о банкротстве из-за коронавируса

Одна из крупнейших мировых компаний по аренде автомобилей Hertz на фоне удушения экономической ситуации из-за пандемии коронавируса подала заявление о банкротстве.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Hertz Global Holdings сегодня объявила, что вместе с некоторыми своими дочерними компаниями в США и Канаде подала добровольные ходатайства о реорганизации в соответствии с главой 11 в Суд США по делам о банкротствах округа Делавэр", – сказано в сообщении.

В компании назвали влияние пандемии коронавируса на путешествия и спрос на прокатные автомобили слишком резким, что в свою очередь привело к снижению выручки.

Компания сообщает, что предприняла срочные меры для защиты здоровья сотрудников, а также чтобы снизить несущественные расходы и сохранить ликвидность.

При этом, Hertz будет продолжать работу, а заявление об банкротстве позволит ей реструктуризировать долги.

Как ранее сообщал Фокус: