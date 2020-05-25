Приватбанк до конца 2020 года снизил ставки по кредитам для предпринимателей

С 25 мая и до конца этого года Приватбанк ввел "антикризисные условия финансирования предпринимателей", сообщает пресс-служба банка.

Их суть состоит в том, что снижены ставки по всем кредитным программам финансирования юрлиц и предпринимателей.

"При этом снижение ставок распространяется не только на новые, но и на все действующие кредитные соглашения", – говорится в сообщении. Исключением являются клиенты, у которых действуют кредитные каникулы или соглашение о реструктуризации долга, а также те, кто имеет или будут иметь просроченную задолженность.

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Для клиентов, которые пользуются кредитными лимитами на счета и кредитам "КУБ", ставки снижены до конца года на 0,2% в месяц. Для клиентов, которые пользуются залоговыми кредитными программами, размер ставки уменьшен на 1% годовых на постоянной основе (но не менее чем до 15%).

Ставки по действующим кредитам снижены автоматически по всем активным продуктами, кроме лизинга (для снижения ставки лизинга необходимо подписать дополнительное соглашение к договору).

Как ранее сообщал Фокус: