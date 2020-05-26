Госдолг за апрель уменьшился в гривне, но вырос в долларах, – Минфин
Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 апреля составил 2 196,4 млрд грн или 81,4 млрд долларов. Минфин за месяц привлек только 9,8 млрд грн. Об этом говорится в официальном сообщении.
При этом сумма долга уменьшилась в гривневом эквиваленте на 59,2 млрд грн (2,7%), а в долларовом – увеличилась на 1,05 млрд долларов (1,3%). Такая противоположная динамика объясняется тем, что за апрель гривна укрепилась по отношению к доллару на 4,04%.
За апрель Минфин потратил 9,9 млрд грн на погашение госдолга и 9 млрд грн – на его обслуживание.
Из-за низкой активности инвесторов в условиях пандемии COVID-19 и ожидания возможной рецессии мировой экономики, из четырех запланированных ОВГЗ-аукционов был проведен только один. 28 апреля для финансирования госбюджета было привлечено 9,8 млрд грн.
По состоянию на 30 апреля внешний долг составил 1 328,8 млрд грн (60,50% от общей суммы долга) или 49,3 млрд долларов, внутренний долг – 867,5 млрд грн (39,50%) или 32,2 млрд долларов.
88% общей суммы долга составляет государственный долг, а 12% – гарантированный государством.
В сообщении подчеркивается, что для обеспечения стабильности государственных финансов среди внешних источников финансирования для Минфина остается сотрудничество с международными финансовыми организациями и странами-партнерами.
Динамика госдолга и ВВП Украины (диаграмма minfin.com.ua)
Как ранее сообщал Фокус:
- По итогам 2019 года уровень государственного долга Украины впервые с 2013 года опустился ниже отметки 50% к ВВП.
- Минфин составил список слов, которые запрещено употреблять чиновникам во время публичных дисскусиях на тему госдолга и экономической ситуации в Украине. Министерство запретило употреблять такие слова и выражения: "дефолт", "технический дефолт", "реструктуризация", "репрофайлинг", "отмена национализации Приватбанка", "компромисс с бывшими владельцами Приватбанка" и др.