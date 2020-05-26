Суд назначил на 1 июля первое заседание по иску Нефьодова против Кабмина

Окружной админсуд Киева открыл производство и назначил на 1 июля подготовительное заседание по иску Максима Нефьодова против Кабмина.

Нефьодов просит суд признать противоправным и отменить решение Кабмина от 24 апреля о его увольнении и восстановить его в должности председателя Государственной таможенной службы (ГТС). Он также просит суд "взыскать в его пользу сумму среднего заработка за время вынужденного прогула, исходя из размера его среднедневной (часовой) заработной платы".

Иск был подан 20 мая.

Напомним, 24 апреля правительство уволило главу ГТС Максима Нефьодова. Ранее в тот же день Верховная Рада поддержала создание временной следственной комиссии для расследования возможных коррупционных действий должностных лиц ГТС.

В правительстве заявляли, что среди причин увольнения главы Нефьодова – плохие показатели по поступлениям в государственный бюджет.

20 мая в ходе пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что Нефьодов – профессиональный человек, но этого мало для борьбы со взятками и контрабандой на таможне.

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