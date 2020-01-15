Таможне угрожают не только бандиты – еще есть не до конца реформированная полиция, – Нефьодов

"Это просто методы давления. Но это означает, что там мы делаем что-то такое, что вызывает у нечестных дельцов ненависть", – говорит главный таможенник страны

Криминалитет и не до конца реформированные правоохранительные органы угрожают руководителям Таможенной службы.

Об этом в эфире hromadske рассказал глава Гостаможенной службы Максим Нефьодов.

"Угрожает не только криминалитет в смысле бандитов... Они часто пользуются еще не до конца обновленными правоохранительными органами", – говорит Нефьодов.

По его словам, недавно у нового руководителя Львовской таможни провели семь обысков из-за недостоверных данных в его трудовой книжке, которые внесли якобы еще 19 лет назад.

"Это просто методы давления. Но это означает, что там мы делаем что-то такое, что вызывает у нечестных дельцов ненависть и желание с нами бороться", – добавил глава ГТС.

Также Нефьодов отметил, что уже сейчас из таможни увольняют 500-600 "наиболее одиозных сотрудников", после чего начнется процесс полноценной переаттестации тех, кто остался.

Как ранее сообщал Фокус:

Новая Гостаможенная служба заработада 8 декабря. С этого дня ей переданы все таможенные функции ликвидируемой ГФС.