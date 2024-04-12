Из Украины пытались вывезти монеты Древнего Рима и старинную книгу (фото)

В машине иностранца, который ехал в Молдову, нашли денарии, которым может быть более 2000 лет. В тот же день 63-летний украинец "прихватил" в зарубежную поездку "Сборник молитв и песен", напечатанный в XIX веке.

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На одном из КПП на границе за один день разоблачили двух мужчин, которые пытались вывезти из Украины исторические ценности. Деталями 12 апреля поделилась пресс-служба Государственной пограничной службы (ГПСУ).

Оба инцидента произошли в пункте пропуска "Могилев-Подольский", расположенном на границе с Молдовой. Пограничники и таможенники разоблачили двух нарушителей, которые пытались нелегально вывезти предметы, которые могут представлять культурную и историческую ценность.

29-летний гражданин Молдовы пытался вывезти в салоне своей машины денарии. Речь идет о 98 монетах Древнего Рима, которым может быть более двух тысяч лет.

"О происхождении монет мужчина отказался предоставить какие-либо объяснения", — отметили в ГПСУ.

Фото: ГПСУ Фото: ГПСУ Фото: ГПСУ

Другую находку обнаружили у 63-летнего украинца. Он "прихватил" с собой за границу старинную книгу "Сборник молитв и песен", напечатанную на польском языке в Перемышле в 1896 году.

"Имеют ли обнаруженные предметы культурную или историческую ценность, выяснит экспертиза", — подчеркнули в Госпогранслужбе.

Напомним, инспектор Львовской таможни Юлия Дрыга похвасталась своим образом стоимостью более 300 тысяч гривен. Вскоре ее уволили с должности, а экс-госслужащая заявила, что брендовые вещи не были оригиналами.

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