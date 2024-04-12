З України намагались вивезти монети Стародавнього Риму та старовинну книгу (фото)

В автівці іноземця, який їхав у Молдову, знайшли денарії, яким може бути понад 2000 років. Того ж дня 63-річний українець "прихопив" у закордонну поїздку "Збірку молитов та пісень", надруковану у XIX столітті.

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На одному з КПП на кордоні за один день викрили двох чоловіків, що намагались вивезти з України історичні цінності. Деталями 12 квітня поділилась пресслужба Державної прикордонної служби (ДПСУ).

Обидва інциденти сталися у пункті пропуску "Могилів-Подільський", розташованому на кордоні з Молдовою. Прикордонники та митники викрили двох порушників, які намагались нелегально вивезти предмети, що можуть становити культурну та історичну цінність.

29-річний громадянин Молдови намагався вивезти в салоні своєї машини денарії. Йдеться про 98 монет Стародавнього Риму, яким може бути понад дві тисячі років.

"Про походження монет чоловік відмовився надати будь-які пояснення", — зазначили у ДПСУ.

Фото: ДПСУ Фото: ДПСУ Фото: ДПСУ

Іншу знахідку виявили у 63-річного українця. Він "прихопив" з собою за кордон старовинну книжку "Збірка молитов та пісень", надруковану польською мовою у Перемишлі в 1896 році.

"Чи мають виявлені предмети культурну або історичну цінність, з’ясує експертиза", — підкреслили у Держприкордонслужбі.

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