25 жалоб в день – статистика "Новой таможни"
2020-01-03 22:10:23
Почти на все жалобы предоставлен ответ
С 22 ноября по 31 декабря, за 6,5 недель работы новой Государственной таможенной службы (ГТС) в среднем поступало 25 жалоб в день. Об этом сообщил в Facebook руководитель ГТС Максим Нефьодов.
Почти на все жалобы предоставлен ответ. "Пока мы не можем определить, насколько ответ удовлетворил жалобщика, но машина точно работает, – считает Нефьодов. – 240 жалоб пришло через веб-портал, 730 – череза правительственный контакт-центр. Интернет пока проигрывает "ламповым" технологиям, так как требует от заявителя иметь ЭЦП".
Но руководитель ГТС напоминает, что и возможностей электронный кабинет заявителя предоставляет больше: история, документы, статус жалобы и т.д.
Как ранее сообщал Фокус:
- Правительство объявило полноценный запуск ГТС с 8 декабря. С этого дня ей переданы все таможенные функции ликвидируемой ГФС.
- Нефьодов анонсировал увольнение 500 "наиболее одиозных" таможенников. Таким образом он планирует сразу же "обезглавить схемы" на таможнях.
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