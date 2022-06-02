Некоторые участники ОПГ воюют в рядах ВСУ, — глава Нацполиции
По словам Игоря Клименко, по большей части защищать Украину рядовые участники преступных группировок. Но есть обратное явление, когда преступность, наоборот, сотрудничает с оккупантами.
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Глава Национальной полиции Игорь Клименко допускает, что некоторые представители украинского криминалитета воюют на стороне Украины. Об этом сообщает УН.
"Я не исключаю. Есть такие факты, что некоторые криминальные элементы, как правило, это рядовые участники ОПГ, которые были на контроле, присоединились к войне против РФ, — объяснил Клименко, — они взяли в руки оружие, чтобы защитить страну".
Вместе с тем, он отметил, что основной центр всего преступного мира сосредоточен на территории РФ.
Санкции, которые действуют в отношению руководителей преступных сообществ, например запрет на въезд в Украину, позволили снизили влияние на преступность Украины. Как итог, некоторые представители ОПГ были вынуждены выехать за границу, и санкции здесь оказались кстати.
"Благодаря такой совместной работе МВД, СБУ, ГУР МОУ и ВСУ могут спокойно организовывать свою работу во всех регионах нашего государства", — пояснил Клименко.
По словам чиновника, также имели место случаи, когда криминалитет сотрудничал с оккупантами в интересах личной выгоды, а также с тем, чтобы распространить свое влияние на территории, находящиеся под временной оккупацией.
"Мы знаем этих людей. Кое-кто уже в наручниках, — объяснил Клименко, — скоро доберемся до остальных и они предстанут перед судом".
Ранее Фокус сообщал, что 363 заключенных пошли воевать с ВС РФ, после войны с них снимут судимости. Однако глава Минюста Денис Малюська предупредил, что новых помилований не предвидится, поскольку со стороны ВСУ такого запроса нет.