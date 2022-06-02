Некоторые участники ОПГ воюют в рядах ВСУ, — глава Нацполиции

По словам Игоря Клименко, по большей части защищать Украину рядовые участники преступных группировок. Но есть обратное явление, когда преступность, наоборот, сотрудничает с оккупантами.

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Глава Национальной полиции Игорь Клименко допускает, что некоторые представители украинского криминалитета воюют на стороне Украины. Об этом сообщает УН.

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"Я не исключаю. Есть такие факты, что некоторые криминальные элементы, как правило, это рядовые участники ОПГ, которые были на контроле, присоединились к войне против РФ, — объяснил Клименко, — они взяли в руки оружие, чтобы защитить страну".

Вместе с тем, он отметил, что основной центр всего преступного мира сосредоточен на территории РФ.

Санкции, которые действуют в отношению руководителей преступных сообществ, например запрет на въезд в Украину, позволили снизили влияние на преступность Украины. Как итог, некоторые представители ОПГ были вынуждены выехать за границу, и санкции здесь оказались кстати.

"Благодаря такой совместной работе МВД, СБУ, ГУР МОУ и ВСУ могут спокойно организовывать свою работу во всех регионах нашего государства", — пояснил Клименко.

По словам чиновника, также имели место случаи, когда криминалитет сотрудничал с оккупантами в интересах личной выгоды, а также с тем, чтобы распространить свое влияние на территории, находящиеся под временной оккупацией.

"Мы знаем этих людей. Кое-кто уже в наручниках, — объяснил Клименко, — скоро доберемся до остальных и они предстанут перед судом".

Ранее Фокус сообщал, что 363 заключенных пошли воевать с ВС РФ, после войны с них снимут судимости. Однако глава Минюста Денис Малюська предупредил, что новых помилований не предвидится, поскольку со стороны ВСУ такого запроса нет.