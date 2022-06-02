Деякі учасники ОЗУ воюють у лавах ЗСУ, — голова Нацполіції

За словами Ігоря Клименка, здебільшого захищатимуть Україну пересічні учасники злочинних угруповань. Але є протилежне явище, коли злочинність, навпаки, співпрацює з окупантами.

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Голова Національної поліції Ігор Клименко припускає, що деякі представники українського криміналітету воюють на боці України. Про це повідомляє УН.

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"Я не заперечую. Є такі факти, що деякі кримінальні елементи, як правило, це пересічні учасники ОЗУ, які були на контролі, приєдналися до війни проти РФ, — пояснив Клименко, — вони взяли до рук зброю, щоб захистити країну".

Водночас він зазначив, що основний центр усього злочинного світу зосереджений на території РФ.

Санкції, які діють стосовно керівників злочинних спільнот, наприклад, заборона на в'їзд в Україну, дозволили знизити вплив на злочинність України. Як підсумок, деякі представники ОЗУ були змушені виїхати за кордон, і санкції тут виявилися доречними.

"Завдяки такій спільній роботі МВС, СБУ, ГУР МОУ та ЗСУ можуть спокійно організовувати свою роботу в усіх регіонах нашої держави", — пояснив Клименко.

За словами чиновника, також траплялися випадки, коли криміналітет співпрацював з окупантами на користь особистої вигоди, а також для того, щоб поширити свій вплив на території, що знаходяться під тимчасовою окупацією.

"Ми знаємо цих людей. Дехто вже в наручниках, — пояснив Клименко, — скоро дістанемося до інших і вони стануть перед судом".

Раніше Фокус повідомляв, що 363 ув'язнених пішли воювати із ЗС РФ, після війни з них знімуть судимості. Проте голова Мін'юсту Денис Малюська попередив, що нових помилувань не передбачається, оскільки з боку ЗСУ такого запиту немає.