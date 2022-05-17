363 українські ув'язнені пішли на фронт, після війни їх звільнять, — міністр юстиції

За словами Дениса Малюськи, нових помилувань не буде, оскільки ЗСУ не мають такого запиту.

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В Україні тривають помилування ув'язнених, які хочуть боротися з російськими окупантами на фронтах. Про це в ефірі телемарафону UA разом заявив міністр юстиції Денис Малюська. За його словами, після трьох хвиль помилувань на фронт пішли 363 особи. Четверта хвиля навряд чи відбудеться, таких запитів від ЗСУ не надходило.

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"Звільненню передувала тривала процедура оцінки. Ми випускали тільки після того, як переконалися, що такі особи не становлять небезпеки для суспільства", — сказав міністр.

За його словами, кілька людей, написавши відповідні заяви із проханням про помилування, передумали, коли побачили, що за ними приїхав автобус тероборони. Однак таких випадків було кілька.

"Усі інші опинилися в лавах ЗСУ або територіальної оборони й захищають нашу державу", — сказав Малюська.

Міністр запевнив, що після закінчення війни ув'язненим-добровольцям не доведеться повертатися до в'язниць.

"Як правило, це (процедура помилування) стосувалося тих осіб, термін відбування покарання яких був на завершальному етапі. Тому повертати їх назад немає сенсу, оскільки вони точно втратили суспільну небезпеку", — наголосив Денис Малюська.

Нагадаємо, 28 лютого президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив раніше прийняте рішення про те, що у зв'язку з війною Росії проти України із СІЗО та в'язниць випустять ув'язнених з військовим досвідом, дадуть їм зброю та дозволять "викупити провину", захищаючи Київ. В Офісі Генпрокурора повідомили, що серед ув'язнених, які побажали вирушити на фронт, комбат Семен Семенченко, організатор убивства Катерини Гандзюк Сергій Торбін та колишній командир "Торнадо" Руслан Онищенко.

Нагадаємо, напередодні початку повномасштабного російського вторгнення Денис Малюська розповідав про те, що РФ намагалася спровокувати бунти в українських в'язницях через зв'язки у злочинному світі. За словами міністра, спроби росіян організувати заворушення не мали успіху. Проте він попросив українців протягом наступних кількох тижнів не реагувати на сфальшовані відео та проплачені протести у в'язницях.

Як повідомляв Фокус, українські ув'язнені, які перебувають у в'язницях та СІЗО Херсона, ризикують опинитися на фронті. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зазначила, що у трьох в'язницях та СІЗО перебувають близько 2 тис. осіб. Російські окупанти хочуть роздати їм зброю та змусити воювати проти ЗСУ.