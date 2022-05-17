363 украинских заключенных ушли на фронт, после войны они будут свободны, — министр юстиции

По словам Дениса Малюськи, новых помилований не будет, так как у ВСУ нет такого запроса.

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В Украине идут помилования заключенных, которые хотят сражаться с российскими оккупантами на фронтах. Об этом в эфире телемарафона UAразом заявил министр юстиции Денис Малюська. По его словам, после трех волн помилований на фронт ушло 363 человека. Четвертая волна вряд ли состоится, таких запросов от ВСУ не поступало.

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"Освобождению предшествовала длительная процедура оценки. Мы выпускали только после того, как убедились, что такие лица не представляют опасности для общества", — сказал министр.

По его словам, несколько человек, написав соответствующие заявления с просьбой о помиловании, передумали, когда увидели, что за ними приехал автобус теробороны. Однако таких случае были единицы.

"Все остальные оказались в рядах ВСУ или территориальной обороны и защищают наше государство", — сказал Малюська.

Министр заверил, что после окончания войны заключенным-добровольцам не придется возвращаться в тюрьмы.

"Как правило, это (процедура помилования) касалось тех лиц, срок отбывания наказания которых был на завершающем этапе. Поэтому возвращать их назад нет смысла, поскольку они точно потеряли общественную опасность", — подчеркнул Денис Малюська.

Напомним, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил ранее принятое решение о том, что в связи с войной России против Украины из СИЗО и тюрем выпустят заключенных с военным опытом, дадут им оружие и позволят "искупить вину", защищая Киев. В Офисе Генпрокурора сообщили, что среди заключенных, пожелавших отправиться на фронт, комбат Семен Семенченко, организатор убийства Катерины Гандзюк Сергей Торбин и бывший командир "Торнадо" Руслан Онищенко.

Напомним, накануне начала полномасштабного российского вторжения Денис Малюська рассказывал о том, что РФ пыталась спровоцировать бунты в украинских тюрьмах с помощью связей в преступном мире. По словам министра, попытки россиян организовать беспорядки не увенчались успехом. Однако он попросил украинцев в течение последующих нескольких недель не реагировать на сфальсифицированные видео и проплаченные протесты у тюрем.

Как сообщал Фокус, украинские заключенные, находящиеся в тюрьмах и СИЗО Херсона, рискуют оказаться на фронте. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отметила, что в трех тюрьмах и СИЗО находятся около 2 тыс. человек. Российские оккупанты хотят раздать им оружие и заставить воевать против ВСУ.