"Вечер в хату": глава Минюста рассказал, как РФ готовила бунт в тюрьмах Украины (видео)

"Авторитетные" заключенные из РФ, по словам Дениса Малюськи, дали указание устроить беспорядки в тюрьмах. Украинская сторона осведомлена об этих планах и попытки удалось пресечь.

Согласно оперативной информации, Россия пытается запустить несколько бунтов в тюрьмах с помощью связей в преступном мире. Об этом 22 февраля в видеообращении на своей странице в Facebook рассказал министр юстиции Украины Денис Малюська.

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По словам Малюськи, попытки России организовать беспорядки в тюрьмах не увенчались успехом. Но министр юстиции Украины предупреждает украинцев и просит в течение последующих нескольких недель не реагировать на сфальсифицированные видео и проплаченные протесты у тюрем.

Также министр Малюська обратился к людям, которые отбывают наказания в местах заключения:

"Вечер в хату" людям, "мотающим" сроки в наших тюрьмах. О "прогоне" (обязательное к исполнению указание авторитетных заключенных — ред.) от воров из "Раши" знаю, слышал. Просят "поднять шум" и творить беспорядок в тюрьмах и на свободе. Но ведь "в нашей хате" свои порядки и законы. Мы против беспредела". Поэтому люди, тихо, ша. Без кипиша", — проговорил в своем обращении министр юстиции Украины.

[ + – ] Обращение министра юстиции Украины Дениса Малюськи 22 февраля

Напомним, ранее Фокус писал, что 21 февраля Путин подписал указы о признании "ЛДНР". 22 февраля Совет федерации РФ разрешил Путину использовать российскую армию на Донбассе, постановление приняли единогласно.