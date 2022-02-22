"Вечір у хату": голова Мін'юсту розповів, як РФ готувала бунт у в'язницях України (відео)

"Авторитетні" ув'язнені з РФ, за словами Дениса Малюськи, дали вказівку влаштувати заворушення у в'язницях. Українська сторона дізналася про ці плани та спроби вдалося припинити.

Згідно з оперативною інформацією, Росія намагається запустити кілька бунтів у в'язницях за допомогою зв'язків у злочинному світі. Про це 22 лютого у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook розповів міністр юстиції України Денис Малюська.

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За словами Малюськи, спроби Росії організувати заворушення у в'язницях не мали успіху. Але міністр юстиції України попереджає українців і просить протягом наступних кількох тижнів не реагувати на сфальшовані відео та проплачені протести біля в'язниць.

Також міністр Малюська звернувся до людей, які відбувають покарання у місцях ув'язнення:

"Вечір у хату" людям, які "мотають" терміни в наших в'язницях. Про "прогін" (обов'язкову до виконання вказівку авторитетних ув'язнених — ред.) від злодіїв з "Раші" знаю, чув. Просять "підняти шум" і творити безлад у в'язницях та на волі. Але ж "в нашій хаті" свої порядки та закони. Ми проти беззаконня". Тому люди, тихо, ша. Без кіпішу", — промовив у своєму зверненні міністр юстиції України.

[ + – ] Звернення міністра юстиції України Дениса Малюськи 22 лютого

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 21 лютого Путін підписав укази про визнання "ЛДНР". 22 лютого Рада федерації РФ дозволила Путіну використати російську армію на Донбасі, постанову ухвалили одноголосно.