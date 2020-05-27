Кабмин договорился с американской компанией о поставках сжиженного газа, – Гончаренко

Кабинет министров на сегодняшнем заседании одобрил Меморандум о сотрудничестве с американской компанией "Луизиана Нэчурал Газ Экпортс инк." по поставкам сжиженного газа в Украину. Об этом написал присутствовавший на заседании народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в Telegram.

Согласно Меморандуму, объем поставок сжиженного газа из США в Украину, составит 5,5 миллиарда кубических метров в год. Документ также предусматривает "построение новой газовой инфраструктуры между Польшей и Украиной".

При этом, цена топлива будет определяться в соответствии с рынком Henry Hub.

Как ранее сообщал Фокус:

В 2019 году Укртатнафта приобрела у американской компании Enterprise Products Partners А 6 150 тонн сжиженного нефтяного газа. Первую партию американского топлива доставили на терминал Укрлоудсистем в Одессе 9 сентября из Хьюстона.