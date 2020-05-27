Мировые расходы потребителей на нефть сократятся на $1 трлн в 2020 году, – МЭА

Расходы потребителей на нефть в 2020 году сократятся на $1 трлн, до $2,5 трлн, на фоне пандемии коронавируса. Об этом говорится в майском обзоре Международного энергетического агентства (МЭА). Доходы в электроэнергетическом секторе снизятся на $180 млрд.

МЭА отмечает, что нефть и электроэнергия составляли основную часть расходов на энергию в 2019 году – 50% и 38% соответственно. Но в 2020 году ожидается историческое событие – электроэнергия станет крупнейшей частью потребительских расходов на энергию.

Глобальные потребительские расходы на энергию

Скорость же и масштабы падения инвестиционной активности в энергетике в первой половине 2020 года не имеют прецедента.

В начале года МЭА предполагало, что мировые капитальные расходы на энергию могут вырасти на 2% в 2020 году. Это было бы самым высоким ростом мировых инвестиций в энергетику с 2014 года. Теперь же в 2020 году ожидается сокращение инвестиций в энергетику на 20% или на $400 млн в сравнении с 2019 годом.

Общие мировые инвестиции в энергетику

Такая ситуация, по мнению МЭА, может привести к остановке прогресса в повышении энергоэффективности.

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