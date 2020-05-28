Дело на $250 млн. Приватбанк заподозрил компании Суркисов в подделке подписей на документах

Приватбанк сообщил государственной исполнительной службе о возвращении исполнительных документов по заявлениям шести компаний, связанных с братьями Суркисами. Причиной стало то, что банк считает заявления, по которым были открыты эти производства, поддельными, сообщила пресс-служба.

Заявления были подписаны якобы руководителями компаний. Но в банке сопоставили эти подписи с теми, что имеются на других документах, и у них возникли сомнения.

Приватбанк обратился в специализированное учреждение по проведению почерковедческой экспертизы подписей, по результатам которой установлено, что подписи от имени директоров компаний выполнены другим лицом.

Банк в ближайшее время направит соответствующее заявление в правоохранительные органы.

Напомним, что согласно постановлению Печерского районного суда Киева, Приватбанк должен выплатить компаниям, связанным с семьей Суркисов, около 250 млн долларов по депозитным договорам, которые были приостановлены еще в декабре 2016 года. Обязательства по этим депозитным договорам были обменены на акции допэмиссии Приватбанка при его национализации.

15 июня 2020 Большая Палата Верховного суда продолжит рассмотрение другого дела по иску семьи Суркисов – об отмене решения НБУ по определению членов семьи связанными с Приватбанком лицами и о признании недействительными договоров обмена их депозитов объемом 1 млрд грн на акции дополнительной эмиссии Приватбанка во время национализации.

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