Украина одним платежом уменьшила госдолг на $1 млрд

Министерство финансов 28 мая погасило выпуск облигаций внешнего государственного займа, выпущенных под гарантию США. Общая сумма платежа составила более $1 млрд.

Выпуск этих облигаций осуществлен в 2015 году с процентной ставкой 1,847% в год.

Это второй из трех выпусков под гарантию США, осуществленных в 2014–2016 годах со ставкой менее 2% годовых. Первый был погашен в мае 2019 года. Облигации, выпущенные в 2016 году, погасят в сентябре 2021 года.

"Несмотря на мировой кризис и вызовы для развивающихся стран, Украина продолжает своевременно и в полном объеме выполнять свои долговые обязательства. Средства, полученные под гарантию США в 2014–2016 годах, предоставили существенную поддержку государственному бюджету в сложное для Украины время и способствовали проведению реформ в стране", – сказал Юрий Буца, правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом.

Напомним, государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 апреля составил 2 196,4 млрд грн или $81,4 млрд. За апрель Минфин потратил 9,9 млрд грн на погашение госдолга и 9 млрд грн – на его обслуживание.

Динамика госдолга и ВВП Украины (диаграмма minfin.com.ua)

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