Украина одним платежом уменьшила госдолг на $1 млрд
Министерство финансов 28 мая погасило выпуск облигаций внешнего государственного займа, выпущенных под гарантию США. Общая сумма платежа составила более $1 млрд.
Выпуск этих облигаций осуществлен в 2015 году с процентной ставкой 1,847% в год.
Это второй из трех выпусков под гарантию США, осуществленных в 2014–2016 годах со ставкой менее 2% годовых. Первый был погашен в мае 2019 года. Облигации, выпущенные в 2016 году, погасят в сентябре 2021 года.
"Несмотря на мировой кризис и вызовы для развивающихся стран, Украина продолжает своевременно и в полном объеме выполнять свои долговые обязательства. Средства, полученные под гарантию США в 2014–2016 годах, предоставили существенную поддержку государственному бюджету в сложное для Украины время и способствовали проведению реформ в стране", – сказал Юрий Буца, правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом.
Напомним, государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 апреля составил 2 196,4 млрд грн или $81,4 млрд. За апрель Минфин потратил 9,9 млрд грн на погашение госдолга и 9 млрд грн – на его обслуживание.
Динамика госдолга и ВВП Украины (диаграмма minfin.com.ua)
Как ранее сообщал Фокус:
- По итогам 2019 года уровень государственного долга Украины впервые с 2013 года опустился ниже отметки 50% к ВВП.
- Минфин составил список слов, которые запрещено употреблять чиновникам во время публичных дисскусий на тему госдолга и экономической ситуации в Украине. Министерство запретило употреблять такие слова и выражения: "дефолт", "технический дефолт", "реструктуризация", "репрофайлинг", "отмена национализации Приватбанка", "компромисс с бывшими владельцами Приватбанка" и др.