Renault за три года сократит 14,6 тыс. сотрудников по всему миру

Французский автопроизводитель Renault планирует сократить 14,6 тыс. рабочих мест по всему миру в рамках программы по снижению расходов на 2 млрд евро в течение трех лет, говорится в пресс-релизе компании..

Во Франции будет ликвидировано около 4,6 тыс. мест, в остальных странах – более 10 тыс.

План компании также предусматривает сокращение производственных мощностей с 4 млн автомобилей в 2019 году до 3,3 млн в 2024 году. Откажутся от запланированного ранее наращивания мощностей в Марокко и Румынии.

Во Франции компания сконцентрируется на таких перспективных направлениях, как: электромобили, коммерческие автомобили (LCV) и развитие инновационных производств.

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Renault начнет консультации с местными властями и профсоюзами об оптимизации производства на французских предприятиях.

"Мы полностью осознаем нашу ответственность, и запланированная трансформация может быть осуществлена только с учетом интересов всех сторон и путем социального диалога", – отметил глава компании Жан-Доминик Сенар.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что на поддержку автомобильной отрасли власти намерены направить 8 млрд евро. На встрече с главой Renault Макрон настоял на предоставлении гарантий относительно будущего рабочих и предупредил , что государство, владеющее 15% акций компании, не даст ей гарантий по кредиту, пока не проведут переговоры с профсоюзами.

Renault находилась в сложной ситуации еще до пандемии коронавируса, а с ее началом вынуждена была закрыть все свои заводы. Возобновлять работу предприятия постепенно начали в конце апреля. Продажи новых машин упали у компании в апреле в Европе на 76%. 2019 год был также тяжелым для Renault – чистый убыток превысил 140 млн евро.

Динамика курса акций Renault

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