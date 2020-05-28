МАУ сократит 900 сотрудников и дальномагистральный флот

По словам президента авиакомпании Евгения Дыхне, "того рынка, который был ранее, уже не будет и близко"

МАУ сократит 900 сотрудников из-за финансовых трудностей, связанных с эпидемией коронавируса. Сейчас в компании работает 2500 человек. Об этом сообщил президент МАУ Евгений Дыхне.

По словам Дыхне, с введением карантина работа компании практически остановилась, а руководство МАУ сейчас пытается сократить затраты и получить доходы от разовых рейсов.

"Наша цель – сохранить компанию и ключевой персонал, в частности – летный. К огромному нашему сожалению, существенное снижение объемов деятельности повлекло вынужденное сокращение 900 сотрудников МАУ", – говорит президент МАУ.

Также в планах компании - снизить количество флота и удельные расходы, и при этом сохранить транзитный потенциал. Так, под сокращение попадет дальномагистральный флот, а в будущем МАУ еще подумает, нужны ли ей широкофюзеляжные самолеты.

На первых порах, после смягчения карантина, авиакомпания планирует задействовать до 14 самолетов, а в будущем – 28. До апреля 2021 года МАУ сосредоточится на внутренних и международных среднемагистральных рейсах.

Дальнемагистральные рейсы могут возобновить приблизительно с апреля 2021-го.

В целом же МАУ прогнозирует, что после восстановления операционной деятельности пассажиропоток авиакомпании сократится на порядка 46% – до 1,9 млн. пассажиров (из которых 0,986 млн. уже перевезено с начала 2020-го до начала карантина).

Ранее Дыхне рассказывал, что "того рынка, который был ранее, уже не будет и близко". Также он спрогнозировал, что убытки от остановки полетов составят не менее $60 млн. Это при условии, что к середине лета полеты возобновят.

Президент МАУ также добавил, что с у компании нет диалога с правительством, который мог бы решить экономические проблемы отрасли, но акционеры компании готовы финансово поддержать авиаперевозчика.

Что касается персонала, то, по словам Дыхне, на начало апреля 90% сотрудников находились дома с выплатой 2/3 заработной платы.

Как ранее сообщал Фокус:

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) сообщила, что состояние авиакомпаний сейчас настолько нестабильное, что они не могут позволить себе возвращать деньги пассажирам. В ассоциации считают, что клиенты должны принимать ваучеры на будущие перевозки. Основываясь на сценарии жестких ограничений на поездки, который есть сейчас, в IATA подсчитали, что в 2020 году доходы авиакомпаний снизятся на $252 млрд (–44%) по сравнению с 2019 годом.