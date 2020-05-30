Представление в КСУ по анбандлингу Нафтогаза угрожает контракту с Газпромом, – Макогон

Представление о неконституционности анбандлинга "Нафтогаза", которое 47 нардепов недавно подали в КСУ, может быть направлено на разорвание контракта НАК с "Газпромом" по транзиту газа.

Об этом в Facebook пишет директор Оператора ГТС Сергей Макогон.

Макогон напоминает, что, согласно действующему контракту, "Газпром" должен до 2025 года выплатить Украине $7 млрд вне зависимости от количества прокачанного в Европу газа. Основным условием для подписания этого контакта был как раз анбандлинг НАК.

Теперь же народные депутаты оспаривают в Конституционном суде анбандлинг "Нафотогаза" и создание независимого Оператора газотранспортной системы Украины.

"Украина не должна дать ни единого шанса разорвать этот контракт, в чем могут быть заинтересованы силы как вне, так и внутри Украины. О чем свидетельствует недавний иск о неконституционности проведения отделения Оператора ГТС", – пишет Макогон.

Также он напомнил, что с начала года по новому контракту "Газпром" прокачал через Украину 20 млрд кубометров газа.

Ранее 47 депутатов Верховной Рады подали в КСУ представление о признании неконституционным анбандлинга "Нафтогаза". Среди подписавших представление были лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук.

Примечательно, что изначально документ подписали 50 человек, но имена троих из них впоследствии вычеркнули. Среди тех, кого вычеркнули был и депутат Вадим Рабинович.

Как ранее сообщал Фокус:

31 октября в Верховной Раде приняли в целом проект закона об анбандлинге "Нафтогаза" – выделении из НАК оператора газотранспортной системы Украины. Законопроект №2239-1 поддержал 341 депутат.

15 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отделении деятельности по транспортировке природного газа (анбандлинге).