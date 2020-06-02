Украина одолжит 300 млн евро на энергоэффективность детских садов и больниц

Европейский инвестиционный банк предоставит Украине кредит на сумму 300 млн евро для повышения энергоэффективности общественных зданий.

Об этом говорится в сообщении ЕИБ и Министерства развития общин и территорий.

Отмечается, что соглашение было подписано 2 июня, накануне встречи доноров Трастового фонда Восточного партнерства по технической помощи (EPTATF).

В настоящее время сотрудничество предусматривает грантовое финансирование в размере 150 тыс. евро от EPTATF для подготовки проекта.

Впоследствии проект получит 300 млн евро кредита от Европейского инвестиционного банка по низким процентам, с длительным сроком погашения.

Прогнозируется, что проект повысит энергоэффективность тысячи зданий, преимущественно детских садов, больниц и школ. Он поможет предотвратить выбросы более 1 млн тонн двуокиси углерода (CO2). Результатами проекта воспользуются 2,5 млн жителей Украины. Путем включения мер по борьбе с COVID-19 проект улучшит среднесрочную устойчивость общественных зданий, в том числе больниц, к пандемии.

Первый заместитель министра развития общин и территорий Украины Василий Лозинский объяснил, что кредит 300 млн будет иметь длительный срок погашения. Он рассчитан для внедрения широкомасштабной термомодернизации зданий общественного сектора.

В частности, термомодернизацию будут осуществлять путем установления современного оборудования по энергоэффективности, счетчиков и систем управления, модернизации систем отопления, вентиляции и освещения и тому подобное.

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