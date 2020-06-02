Украина одолжит 300 млн евро на энергоэффективность детских садов и больниц
Европейский инвестиционный банк предоставит Украине кредит на сумму 300 млн евро для повышения энергоэффективности общественных зданий.
Об этом говорится в сообщении ЕИБ и Министерства развития общин и территорий.
Отмечается, что соглашение было подписано 2 июня, накануне встречи доноров Трастового фонда Восточного партнерства по технической помощи (EPTATF).
В настоящее время сотрудничество предусматривает грантовое финансирование в размере 150 тыс. евро от EPTATF для подготовки проекта.
Впоследствии проект получит 300 млн евро кредита от Европейского инвестиционного банка по низким процентам, с длительным сроком погашения.
Прогнозируется, что проект повысит энергоэффективность тысячи зданий, преимущественно детских садов, больниц и школ. Он поможет предотвратить выбросы более 1 млн тонн двуокиси углерода (CO2). Результатами проекта воспользуются 2,5 млн жителей Украины. Путем включения мер по борьбе с COVID-19 проект улучшит среднесрочную устойчивость общественных зданий, в том числе больниц, к пандемии.
Первый заместитель министра развития общин и территорий Украины Василий Лозинский объяснил, что кредит 300 млн будет иметь длительный срок погашения. Он рассчитан для внедрения широкомасштабной термомодернизации зданий общественного сектора.
В частности, термомодернизацию будут осуществлять путем установления современного оборудования по энергоэффективности, счетчиков и систем управления, модернизации систем отопления, вентиляции и освещения и тому подобное.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Еврокомиссия выделила Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи. Вместе с этой суммой помощь ЕС виде займов макрофинансовой помощи с 2014 года составляет 3,8 млрд евро и это крупнейшая сумма, которую Евросоюз предоставлял какой-либо из стран-партнеров.
- 5 июня МВФ может одобрить новую кредитную программу для Украины на $5 млрд, но взамен требует выполнения в будущем реформ. Большинство реформ Кабмин должен будет выполнить уже в этом году, но для некоторых из них даты еще могут измениться.