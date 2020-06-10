Danone отказалась от рекламной кампанию с российским актером Пореченковым

Компания Danone прекращает рекламную кампанию с участием российского актера Михаила Пореченкова. Об этом сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур.

"Мне позвонил Генеральный секретарь Danone France Матиас Вишера. Компания прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова. Быстрая и адекватная реакция", – написал дипломат в Twitter.

Напомним, накануне стало известно, что Danon запустила в России рекламную кампанию йогурта Actimel, в которой задействован Пореченков . В соцсетях украинцы резко критиковали компанию за сотрудничество с ним и призвали бойкотировать ее продукцию.

В "Данон Украина" также отреагировали на рекламу с Пореченковым. "Нам весьма обидно в связи с ситуацией, сложившейся вокруг рекламы, которая транслируется в российском медийном пространстве", – сказали в компании. Там отметили, что офисы Danon в каждой стране работают независимо друг от друга, поэтому украинский офис никак не может повлиять на ситуацию в России.

Причиной возмущений стало то, что Пореченков в октябре 2014 года незаконно прибыл на оккупированную часть Донбасса, где стрелял из крупнокалиберного пулемета в сторону украинских бойцов, которые защищали Донецкий аэропорт. В отношении Пореченкова в Украине возбуждено уголовное производство по статье "терроризм", его объявили в розыск.

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