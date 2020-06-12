Украина получила первый транш от МВФ на $2,1 млрд

Украина полностью получила $2,1 млрд первого транша от МВФ. Об этом в Twitter пишет глава Нацбанка Яков Смолий.

"Средства поступали не напрямую от МВФ, а от стран-членов фонда. Со вчера они поступали частями в долларах, евро, йенах, фунтах и юанях – валютах, которые входя в SDR. Сейчас процесс завершен", – пишет Смолий.

По словам главы НБУ, поступившие в госбюджет деньги помогут государству с преодолением кризиса из-за коронавируса и обеспечением макрофинансовой стабильности.

"Одновременно с этим первый транш вместе с поступлением связанной финпомощи от ЕС международные резервы Украины возросли до $28,7 млрд", – добавил Смолий.

Как ранее сообщал Фокус:

9 июня стало известно, что исполнительный совет МВФ утвердил новую программу кредитования для Украины на $5 млрд.

11 июня Международный валютный фонд обнародовал меморандум об условиях сотрудничества с Украиной по новой программе stand by.