Агентство Moody's повысило рейтинг Украины до В3 со стабильным прогнозом
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинг долгосрочного эмитента и приоритетных необеспеченных обязательств правительства Украины до уровня B3 с Caa1, прогноз – "стабильный".
Об этом говорится в пресс-релизе агентства.
Отмечается, что решению о повышении рейтинга до В3 способствовало сокращение краткосрочных вызовов финансирования, а также заключение новой программы с МВФ.
Решение о повышении рейтингов также отражает ожидания Moody's о том, что новая программа МВФ поможет закрепить прогресс реформ, достигнутый в последние годы.
В свою очередь глава украинского правительства отреагировал на решение Moody's. По его словам, это должно положительно повлиять на иностранные инвестиции в страну.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал на своей странице в Facebook.
"Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's), входящее в тройку крупнейших агентств мира, повысило кредитный рейтинг Украины до уровня B3 с Caa1 с прогнозом "стабильный". Это мощный позитивный сигнал для украинских и иностранных инвесторов. А также подтверждение того, что финансовая политика правительства способствует укреплению экономики Украины", – написал он.
Как ранее сообщал Фокус:
- 9 июня стало известно, что исполнительный совет МВФ утвердил новую программу кредитования для Украины на $5 млрд.
- 11 июня Международный валютный фонд обнародовал меморандум об условиях сотрудничества с Украиной по новой программе stand by.
- 12 июня Украина полностью получила $2,1 млрд первого транша от МВФ.