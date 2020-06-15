IKEA решила вернуть госпомощь, полученную в 9 странах

IKEA начала переговоры с правительствами девяти стран о возврате госпомощи, выделенной ей для поддержки в условиях пандемии коронавируса COVID-19, сообщила Financial Times (FT). Свое решение компания объяснила тем, что последствия временного закрытия ее магазинов не были столь катастрофическими, как ожидалось.

Переговоры ведутся с властями Бельгии, Хорватии, Чехии, Ирландии, Португалии, Румынии, Сербии, Испании и США. Детали возврата госпомощи пока неясны.

"Сейчас правильным будет сказать "спасибо" тем, кто нас поддержал. Вы поддержали нас в очень сложный период, и мы готовы вас отблагодарить", – сказал менеджер по розничным операциям Ingka Group Толга Онку. Нидерландская холдинговая компания Ingka Group контролирует большую часть магазинов IKEA.

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Из-за закрытия магазинов компания ожидала сокращение продаж на 70–80%. Но этого не произошло, так как вскоре магазины открылись, а продажи товаров для дома существенно выросли из-за отложенного спроса.

Онку заявил, что приоритет для IKEA в начале кризиса в феврале и марте состоял в том, чтобы позаботиться о персонале, потому что они и закрыл большинство из своих 374 магазинов по всему миру. "Когда густой туман начал исчезать, мы увидели, что наша способность адаптироваться к новым обстоятельствам оказалась высокой, а кризиса стал не таким глубоким, как мы боялись, и он не продлится так долго, как мы думали", – сказал он.

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