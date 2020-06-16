Украина хочет отказаться от кредитов МВФ до 2023 года, – Минфин
Министерство финансов разработало стратегию, предусматривающую отказ Украины от кредитов МВФ до 2023 года.
Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в эфире передачи "Свобода слова" на ICTV.
"Мы верим, что у нас будет возможность до 2023 года, уже в 2022 году сказать, что ноль кредитов от МВФ в бюджет. То есть, мы имеем возможность за счет детенизации, увеличения доходов, повышения расходов, повышение наших кредитных рейтингов", – сказал он.
По словам министра, Украина хочет получить рейтинг инвестиционного уровня.
"Moody's (международное рейтинговое агентство, – ред.) повысили нам рейтинг. Возможно, это не тот рейтинг, на который мы рассчитывали. Мы хотим видеть рейтинг инвестиционного класса, но для этого нужно что-то делать, и мы знаем, что делать", – заверил Марченко.
Кроме того, по его мнению, в Украине сейчас есть основания надеяться на восстановление экономического роста.
По словам Марченко, среди причин таких ожиданий, в частности, увеличение уровня потребления электроэнергии, "что свидетельствует об определенном восстановлении промышленности", а также показателей ОВГЗ и запланированной программы МВФ.
Как ранее сообщал Фокус:
- 9 июня стало известно, что исполнительный совет МВФ утвердил новую программу кредитования для Украины на $5 млрд.
- 11 июня Международный валютный фонд обнародовал меморандум об условиях сотрудничества с Украиной по новой программе stand by.
- 12 июня Украина полностью получила $2,1 млрд первого транша от МВФ.