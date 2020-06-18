Украина готовится к пересмотру квот на поставку продукции в ЕС, — Офис президента

Президент Владимир Зеленский на международной арене отстаивает прежде всего экономические интересы страны. Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента (ОП) Игорь Жовква в интервью "Интерфаксу-Украина".

По его словам, главным фактором усиления торгово-экономического дипломатии страны является привлечение к этой работе высококлассных специалистов. "Не стоит бояться приглашать таких специалистов и не из системы государственной службы", – сказал Жовква.

Он отметил, что Украина готовится к пересмотру квот на поставку продукции в Европейский союз. В соответствии с Соглашением об ассоциации, такая возможность появится с 2021 года.

По его словам, Украине стоит выводить на европейский рынок не только аграрную продукцию, которая уже является конкурентоспособной, но и промышленную. "Сейчас иногда мы сталкиваемся с протекционизмом со стороны ЕС в отношении своих компаний, например, в области металлургии. Президент на это сразу реагирует, поднимая эти вопросы во время разговоров с лидерами ЕС", – отметил Жовква.

Государство ставит амбициозную цель – полностью имплементировать Соглашение об ассоциации с ЕС до 2025 года. "Европейская интеграция – это приоритет для Украины. И не только внешней политики. Дипломаты свою часть работы уже сделали. Теперь дело за нашими чиновниками, специалистами, которые должны почувствовать себя в Европейском союзе", – подчеркнул замруководителя ОП.

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