Розничная торговля в Украине практически вернулась на докарантинный уровень, – Приватбанк

По итогам мая товарооборот в основных секторах розничной торговли вышел на докризисный уровень и практически достиг показателей февраля 2020 года. Такой вывод сделали в Приватбанке, проанализировав данные о количестве и объеме оплат банковскими картами в сети POS-терминалов банка.

Быстрее всего возобновляется продуктовый ритейл. В марте и апреле по сравнению с февралем безналичный оборот в сети продуктовых магазинов вырос на 25%. В мае безналичный оборот в продуктовой сети был выше по сравнению с февралем на 23%.

В мае безналичный оборот в аптечной сети упал на 18% по сравнению с февралем. Однако в марте он вырос по сравнению с февралем на 30%.

Самым значительным падение безналичного оборота за время карантина было на рынке электроники и бытовой техники. Если в марте падение составило 10% по сравнению с февралем, то уже в апреле – 43%. В мае обороты в этом секторе торговли вернулись на докарантинный уровень

Также по итогам мая практически на докарантинный уровень вернулись безналичные обороты в сетях АЗС, где в апреле было падение на 20%.

Напомним, что с начала карантина власти и врачи призывали потребителей отказываться от наличных денег и переходить на безналичную оплату. Возможно, это также сказалось на статистике Приватбанка.

По данным НБУ, сеть POS-терминалов в стране по итогам первого квартала сократилась впервые с 2017 года на фоне коронавирусного карантина. Сокращение произошло за счет Приватбанка (минус 5,3 тыс. терминалов). Другие государственные и иностранные банки нарастили свои сети (соответственно на 1,2 тыс. и 0,6 тыс. единиц).

Общее количество терминалов составило 344 тыс., в том числе, Приватбанка – 199,6 тыс. шт., других государственных банков – 66,5 тыс., иностранных банков – 56,6 тыс., частных банков – 16,9 тыс., “Укрпочты” – 5 тыс.

Как ранее сообщал Фокус: