Канадская компания Black Iron зайдет в Украину с миллиардными инвестициями, – Зеленский

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью канадскому изданию The Globe and Mail, расшифровку которого опубликовал Офис президента.

По его словам, компания хотела зайти в Украину 10 лет и теперь этот вопрос "почти решен".

"Я сам из Кривого Рога и это инвестиция в мой родной город. Эта проблема "зависла" на 10 лет, но это такой большой инвестор. Размер инвестиции – $1,1 млрд. Они не могли зайти в Украину, но сейчас мы этот вопрос почти решили", – говорит он.

"Минобороны сотрудничает с нашим Минэкономики, уже нашли место для строительства горно-обогатительного комбината. Это будет большое сотрудничество, ведь это свыше миллиарда инвестиций в Украину", – добавил Зеленский.

Как ранее сообщал Фокус:

Замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб говорил, что приток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2019 году составил $2,5 млрд.