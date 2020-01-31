Украина получила 2,5 млрд долларов инвестиций за год
2020-01-31 09:28:28
В 2018 году чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину составил 2,4 млрд долларов
Приток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2019 году составил 2,5 млрд долларов.
Об этом заявил замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб, передает finance.ua.
"Темпы роста прямых иностранных инвестиций по итогам года составили $2,5 млрд", – сообщил он.
Он отметил, что сейчас в Украине наблюдается позитивная тенденция, которая прослеживается как через прирост ПИИ, так и по сокращению оттока дивидендов.
В 2018 году чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину составил 2,4 млрд долларов, большая часть которых была направлена в реальный сектор экономики.
Как ранее сообщал Фокус:
- В этом году Всемирный экономический форум в Давосе стартовал 21 января. На форуме выступил и президент Украины.
- Также серию встреч провел премьер Гончарук. Он также присутствовал на подписании соглашения между немецким ж/д-гигантом Deutsche Bahn и УЗ.
- Министр инфраструктуры Владислав Криклий готов быть "инвестняней" для зарубежного бизнеса, который будет вкладывать средства в Украину.
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